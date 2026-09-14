Erzincan Dörtyol Meydanı'nda Yıldızdoğan rüzgarı: kongre sonrası coşku sürdü

kongre sonrası meydanda konser:

MHP Erzincan İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 15. Olağan İl Kongresi "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla tamamlandı. Kongre programının ardından Dörtyol Meydanı'nda sahne alan Mustafa Yıldızdoğan, hem partililer hem de şehir sakinlerinin yoğun katılımıyla karşılaştı.

kalabalık ve eşlik:

Dörtyol Meydanı'nı dolduran vatandaşlar ve partililer, sanatçının seslendirdiği sevilen eserleri beraberce söyleyerek konsere canlılık kattı. İzleyiciler konser boyunca şarkılara hep birlikte eşlik etti ve alanda coşkulu anlar yaşandı.

görseller ve gece atmosferi:

Etkinlik sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler, gece boyunca süren eğlencenin görsel yansıması oldu. Katılımcılar Yıldızdoğan'ın repertuarındaki parçalarla etkinliği bir kutlama havasına taşıdı ve konser, kongre programını tamamlayan önemli bir etkinlik olarak öne çıktı.

Mustafa Yıldızdoğan'ın performansı, Dörtyol Meydanı'ndaki birliktelik ve katılım sayesinde geceye damga vurdu ve kent merkezinde canlı bir atmosfer oluşturdu.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) ERZİNCAN İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 15. OLAĞAN İL KONGRESİ’NİN ARDINDAN MUSTAFA YILDIZDOĞAN, DÖRTYOL MEYDANI’NDA KONSER VERDİ