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Erzincan emniyeti gazilerle buluştu, minnet ve sağlık diledi

Erzincan Emniyet Müdürlüğü personeli, Gaziler Günü'nde kurum bünyesindeki gazileri ziyaret ederek hal hatır sordu ve sağlık, huzur temennisinde bulundu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzincan emniyeti gazilerle buluştu, minnet ve sağlık diledi

Ziyaretin amacı ve kapsamı:

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü personeli, Gaziler Günü vesilesiyle kurum bünyesinde görev yapan gazileri ziyaret etti. Ziyarette, vatanın bütünlüğü ile milletin huzur ve güvenliği için görev yaparken gazi olan emniyet personeliyle bir araya gelinerek onlarla sohbet edildi ve ihtiyaçları dinlendi.

gazilere sağlık ve minnet dileği:

Ziyaret sırasında gazilerin hal ve hatırları soruldu, sağlıkları ve huzurları için iyi dileklerde bulunuldu. Personel, görüşmelerde gazilerin yaşam koşulları ve sağlık durumlarına yönelik hassasiyet gösterdi ve moral destek sağladı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda ise, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm gazilerin rahmet, minnet ve saygıyla anıldığı; hayatta olan gazilere ise sağlık ve huzur dilendiği ifade edildi.

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNCE, KURUM...

ERZİNCAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNCE, KURUM BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN GAZİLERE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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