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Erzincan emniyetinden veda: Zafer Baybaba'ya teşekkür gecesi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba için düzenlenen veda yemeğinde POMEM müdürü, il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri yer aldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzincan emniyetinden veda: Zafer Baybaba'ya teşekkür gecesi

Veda yemeği düzenlendi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba için kentten ayrılması dolayısıyla bir veda yemeği düzenlendi. Tören, emniyet teşkilatının farklı kademelerinden katılımla gerçekleştirildi.

katılım ve tören ayrıntıları:

Programa Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Tuncay Sancak, il emniyet müdür yardımcıları ve birim amirleri katıldı. Katılımcılar, Baybaba'ya mesleki çalışmaları ve kente sunduğu hizmetler nedeniyle teşekkür etti.

teşekkür mesajı ve veda:

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün paylaşımında, Zafer Baybaba'nın kentte bıraktığı hizmet ve güzel izlerle hatırlanacağı belirtilerek yeni görevinde başarı dilendi. Programda, Baybaba'nın Erzincan'ın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları ve kente yaptığı katkılar vurgulandı.

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER BAYBABA’NIN KENTTEN AYRILMASI DOLAYISIYLA VEDA YEMEĞİ...

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER BAYBABA’NIN KENTTEN AYRILMASI DOLAYISIYLA VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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