Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Erzincan için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve ilçelerinde aralıklı ve yerel gök gürültülü sağanak beklendiğini; kentte maksimum 27°C öngörülüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 08:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan için gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzincan için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve bölge genelinde hava koşullarına ilişkin son değerlendirmelerini açıkladı. Yapılan uyarıda, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği belirtildi.

Etkilenecek ilçeler:

Kuruma göre, yağışın etkili olması beklenen yerler arasında Erzincan kent merkezi ile Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü ilçeleri bulunuyor. Bu alanlarda yağışların yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceği kaydedildi.

Sıcaklık ve genel görünüm:

Meteoroloji verileri, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini işaret ediyor. Kent merkezinde bugün için en yüksek sıcaklığın 27 derece olması öngörülüyor; bulutluluk ve yağış beklentisiyle sıcaklık değerlerinde gün içinde değişimler yaşanabilir.

Yetkililerden yapılan açıklamada, bölge genelindeki bu hava sisteminin aralıklı devam etmesinin beklendiği ve gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

METEOROLOJİ’DEN ERZİNCAN İÇİN SAĞANAK UYARISI

METEOROLOJİ’DEN ERZİNCAN İÇİN SAĞANAK UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kartepe’de ulaşım konforu için 27 cadde ve sokak baştan yenilendi
images

Muğla iç kesimlerinde rüzgar hızlanıyor: sekiz ilçeye fırtına uyarısı
images

Barajın ortasında bir misafir: çöplükten gelen boz ayının yüzüşü
images

Vadinin erişim sıkıntısı turistleri yolda bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası’nda yeni doğanlara belediye desteği: 115 aile ziyaret edildi

İnsansız hava aracı eğitimine yoğun talep: başvurular ve kayıtlar artıyor

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ehliyet sınavları şehir trafiğinde yapılacak, sabit parkur sona eriyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı