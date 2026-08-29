Erzincan için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzincan ve bölge genelinde hava koşullarına ilişkin son değerlendirmelerini açıkladı. Yapılan uyarıda, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklenildiği belirtildi.

Etkilenecek ilçeler:

Kuruma göre, yağışın etkili olması beklenen yerler arasında Erzincan kent merkezi ile Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü ilçeleri bulunuyor. Bu alanlarda yağışların yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde görülebileceği kaydedildi.

Sıcaklık ve genel görünüm:

Meteoroloji verileri, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini işaret ediyor. Kent merkezinde bugün için en yüksek sıcaklığın 27 derece olması öngörülüyor; bulutluluk ve yağış beklentisiyle sıcaklık değerlerinde gün içinde değişimler yaşanabilir.

Yetkililerden yapılan açıklamada, bölge genelindeki bu hava sisteminin aralıklı devam etmesinin beklendiği ve gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

METEOROLOJİ’DEN ERZİNCAN İÇİN SAĞANAK UYARISI