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Erzincan il müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'na veda töreni

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu için düzenlenen veda programına valı, milletvekili, belediye başkanı ve üniversite rektörü katıldı; teşekkür edildi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 08:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzincan il müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'na veda töreni

programın detayları:

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu için kentte bir veda programı düzenlendi. Programa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda, Fakirullahoğlu'nun Erzincan’daki görev süresince yürüttüğü çalışmalar ve kente sağladığı katkılar ele alındı ve bu hizmetleri için kendisine teşekkür edildi.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

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