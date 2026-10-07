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Erzincan OSB'de sürdürülebilir atıksu arıtma yatırımı için fizibilite dönemi

KUDAKA destekli fizibilite ile Erzincan OSB'nin atıksu arıtma tesisi için kapasite, yük tahmini, teknoloji ve finansman seçenekleri değerlendirilecek.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Erzincan OSB'de sürdürülebilir atıksu arıtma yatırımı için fizibilite dönemi

Erzincan OSB'de atıksu arıtma tesisi için fizibilite çalışması başlatıldı

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) mevcut atıksu arıtma tesisinin yenilenmesine yönelik yatırım ihtiyacının belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir fizibilite çalışması başlatıldı. Çalışma, tesisin mevcut performansının değerlendirilmesi ve gelecekteki gereksinimlerin belirlenmesine odaklanacak.

Program ve proje bilgileri:

Çalışma, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında yürütülüyor. Erzincan OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Erzincan OSB Entegre Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilitesi' projesinin destek sözleşmesi imzalandı ve proje resmen başlatıldı.

Çalışmanın kapsamı ve yöntemleri:

Fizibilite kapsamında öncelikle mevcut durum ve atıksu karakterizasyonu detaylı şekilde incelenecek. Buna paralel olarak tesisin kısa ve uzun vadeli kapasite ile yük tahminleri yapılacak; farklı sektörlerden gelen atıksu özellikleri değerlendirilecek. Teknik ve mali açıdan karşılaştırma yapılmak üzere çeşitli arıtma teknolojileri analiz edilecek.

Projede ayrıca gerekli jeolojik ve jeoteknik etütler gerçekleştirilecek ve bu bulgulara göre uygulama projeleri hazırlanacak. Bu adımlar, yatırımın fizibilitesini ve saha koşullarına uygunluğunu ortaya koymak için temel oluşturacak.

Beklenen çıktı ve yatırım modeli:

Çalışmanın sonunda hedeflenen, sürdürülebilir, kaynak ve enerji verimliliği yüksek, teknik açıdan uygulanabilir ve finansmanı planlanabilir bir yatırım modelinin ortaya konmasıdır. Böylece Erzincan OSB içinde atıksu yönetimi güçlendirilecek, çevresel uyum ve işletme verimliliği artırılacak.

Fizibilite raporu, hem teknik çözüm önerilerini hem de maliyet ve finansman seçeneklerini içerecek şekilde hazırlanacak; uygulamaya geçirilebilecek projeler için yol haritası sunulacak.

ERZİNCAN OSB’NİN ATIK SU ALTYAPISI İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI BAŞLIYOR

ERZİNCAN OSB’NİN ATIK SU ALTYAPISI İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI BAŞLIYOR

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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