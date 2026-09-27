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Erzincan semalarında yatay mercek bulutu izleyenleri şaşırttı

Üzümlü ilçesinde görülen yatay ve düzgün mercek bulutu, kısa süreli görüntüsüyle gökyüzü meraklılarının ilgisini çekti; Prof. Dr. Akın Levent fotoğrafladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan semalarında yatay mercek bulutu izleyenleri şaşırttı

Erzincan'da gökyüzünde nadir bir görüntü

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinden gözlemlenen yatay yapılı mercek bulutu, gökyüzünde UFO'yu andıran görünümüyle dikkat çekti. Kısa süreli ortaya çıkan bu görüntü, bölgedeki gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar tarafından kayıt altına alındı.

görüntü ve gözlemler:

Yatay ve düzgün formuyla öne çıkan mercek bulutu, izleyenlerde alışılmadık bir etki bıraktı. O anları fotoğraflayan Prof. Dr. Akın Levent, gökyüzünün zaman zaman yeryüzü kadar etkileyici manzaralar sunduğunu belirterek, mercek bulutunun bunun örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

bilimsel bakış:

Mercek bulutları, genellikle nemli hava kütlelerinin rüzgâr ve arazi etkisiyle düzenli, lens biçimli tabakalar oluşturmasıyla görülür. Bu tür bulutlar çoğunlukla kısa ömürlü olup belirli bir yerde sabit gibi durabilir; bu da onları fotoğrafçılar için ilgi çekici kılar. Olayda gözlenen yatay ve düzgün yapı, bulutun tipik mercek formuna uygun bir örnek oluşturdu.

Kısa süre sonra dağılmasına rağmen ortaya çıkan görüntü, bölgedeki gözlemciler tarafından sosyal medyada paylaşılarak ilgi topladı.

ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDEN GÖRÜLEN MERCEK BULUTU, GÖKYÜZÜNDEKİ İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKATİ...

ERZİNCAN’IN ÜZÜMLÜ İLÇESİNDEN GÖRÜLEN MERCEK BULUTU, GÖKYÜZÜNDEKİ İLGİNÇ GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKATİ ÇEKTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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