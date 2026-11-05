Erzincan TSO meclisi başkanlığına Mehmet Ali Aksu seçildi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis başkanlığı değişimi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) yeni döneminin ilk meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan gizli oyla yapılan seçim sonucunda Mehmet Ali Aksu Meclis Başkanlığına getirildi.

seçim sonuçları:

Toplantıya, mevzuat gereği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlık etti. Yapılan oylama sonucunda meclis organlarında şu isimler görevlendirildi:

Meclis Başkanı: Mehmet Ali Aksu

Meclis Başkan Yardımcıları: Özay Demir, Ali Rıza Evirgen

Kâtip üye: Adem Narçin

Hesap İnceleme Komisyonu üyeleri: Vedat Akpınar, Mücahit Şenocak, Erdem Bal

gündem maddeleri ve kararlar:

Seçimin ardından ekim ayına ait mizan cetveli incelendi ve gündemdeki diğer maddeler görüşülüp karara bağlandı. Toplantı sonunda ayrıca meclis üyelerinin huzur hakkı ücretlerinden feragat ettiği bildirildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Aksu'yu tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Yeni oluşumun önümüzdeki dönemde odanın çalışmalarını yürütürken işbirliği içinde hareket etmesi bekleniyor.

ERZİNCAN TSO MECLİS BAŞKANLIĞINA MEHMET ALİ AKSU SEÇİLDİ