Erzincan TSO, Nefes Kredisi için üçüncü dilim ve ek limit çağrısı yaptı

Erzincan TSO bankalarla finansmana erişim sorunlarını görüştü

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu kentte faaliyet gösteren banka müdürleriyle bir araya gelerek Nefes Kredisi uygulamasının ikinci dilim sonrası ortaya çıkan ihtiyaçları değerlendirdi. Toplantıda işletmelerin mevcut ekonomik koşullar altında finansmana ulaşmada yaşadığı güçlükler, kredi taleplerinin karşılanma oranları ve bankaların kullandırdığı limitler ele alındı.

Sektörün öncelikli talepleri:

Görüşmede işletmelerin üretim, ticaret ve istihdam kapasitelerini sürdürebilmeleri için uygun koşullarda finansmana erişimin önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, mevcut kredi limitlerinin artırılmasının ve daha fazla işletmenin Nefes Kredisi kapsamına alınmasının gerekliliğini aktardı. Ayrıca kaynakların işletmelere adil ve dengeli şekilde dağıtılması üzerinde duruldu.

Oda'nın girişimleri ve TOBB'a iletilen talepler:

Toplantı sonrasında Erzincan TSO, Nefes Kredisi limitlerinin artırılması, üçüncü dilimin devreye alınması ve Oda'nın nakdi kaynaklarının üyeler için ek kredi limiti oluşturacak biçimde değerlendirilmesine ilişkin talepleri TOBB'a iletti. Ahmet Tanoğlu, Oda olarak üyelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak girişimlerin takipçisi olacaklarını ve ilgili kurumlar ile bankalar nezdindeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Erzincan TSO'nun bu adımı, yerel işletmelerin nakit akışı ve yatırım planlarının desteklenmesi yönünde atılan somut bir girişim olarak öne çıkıyor.

ERZİNCAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET TANOĞLU, NEFES KREDİSİ'NİN İKİNCİ DİLİM LİMİTLERİNİN DEVREYE ALINMASININ ARDINDAN KENTTE FAALİYET GÖSTEREN BANKA MÜDÜRLERİYLE BİR ARAYA GELDİ