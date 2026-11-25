Seçim sürecine ilişkin iddialar:

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkan adaylarından Süleyman Tan, seçim sürecinde adaylara eşit imkan sağlanmadığını öne sürdü. Tan, özellikle üye listelerine, iletişim ve adres bilgilerine yönelik başvurularının reddedildiğini ve mevcut yönetimin bu verileri kendi çalışma ekibiyle paylaştığı iddiasını kamuoyuna taşıdı.

Yazılı açıklamasında aile üyelerinin ve birlikte hareket ettiği kişilerin kamuoyunda gündeme gelen bir fon soruşturmasıyla ilişkilendirilmesine tepki gösteren Tan, somut bilgi ve belgeye sahip olanların yetkili mercilere başvurması gerektiğini vurguladı. Tan ayrıca, mevcut oda başkanının oğlunun söz konusu şirketin yönetim kurulunda bulunduğuna dair ellerinde belgeler olduğunu belirterek bu iddiaların ilgili makamlarca araştırılmasını talep etti.

Tan, seçim öncesinde 200'ü aşkın oda üyesinin aidat borcunun mevcut başkan tarafından karşılandığı yönünde iddialar olduğunu belirtti ve bu ödemelerin kimler tarafından ve hangi gerekçeyle yapıldığının şeffaf şekilde açıklanmasını istedi.

Siyasi destek ve şeffaflık talepleri:

Aday, seçim dönemindeki siyasi destek tartışmalarına da değindi. Eski milletvekili Sebahattin Karakelle’nin seçim çalışmalarındaki rolüne ilişkin kendilerine ulaşan beyanlarda, Karakelle’nin bazı kişileri telefonla arayarak onlarla ilgili olarak "Odanın kasasındaki parayı yemeye geliyorlar" şeklinde ifadeler kullandığı yönünde iddialar bulunduğunu söyledi ve bu konunun açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Tan ayrıca kurumsal firmaların oy kullanması, oda kaynaklarının kullanımı ve okul yapımı karşılığında odaya ait arsanın verilmesi gibi tartışmalı konuların da detaylandırılması gerektiğini kaydetti. Tüm süreçlerin şeffaf biçimde kamuoyuna açıklanması