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Erzincan TSO'da beşinci meslek grubu çalıştayı sektör önceliklerini masaya yatırdı

Erzincan TSO'nun 5. Meslek Grubu çalıştayında inşaat sektörünün öncelikleri, üyelerin talepleri ve çözüm önerileri ele alındı; 20 yılı aşkın üyeler plaketle ödüllendirildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 10:24

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erzincan TSO'da beşinci meslek grubu çalıştayı sektör önceliklerini masaya yatırdı

Erzincan TSO'da 5. Meslek Grubu çalıştayı düzenlendi

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 5. Meslek Grubu Çalıştayı, Bina ve Bina Dışı Yapıların İnşaatı, Özel İnşaat Faaliyetleri ve Mühendislik Hizmetleri Meslek Grubu kapsamında üyelerin görüş ve önerilerini almak, sektörün ihtiyaçlarını tespit etmek ve uygulanabilir çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

çalıştay gündemi ve öne çıkan konular:

Program, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu başkanlığında yapıldı. Toplantıda sektörün mevcut durumu, sahada sıkça karşılaşılan sorunlar, üyelerin beklentileri ile kısa ve orta vadeli hedefler ele alındı. Katılımcılar; iş gücü, maliyet baskıları, proje onay süreçleri ve mesleki standartların güçlendirilmesi gibi somut başlıklarda görüş bildirdi. Çalıştayda ayrıca üyeler tarafından önerilen çözüm yolları tartışılarak önceliklendirme yapıldı.

oda çalışmaları ve üye onurlandırmaları:

Toplantıda Ahmet Tanoğlu, oda tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve planlanan faaliyetler hakkında katılımcılara bilgi verdi; üyelerin talep ve önerileri kayda geçirildi. Program kapsamında Erzincan TSO'ya kayıtlı, 20 yılı aşkın süredir ticari faaliyette bulunan üyelere kentin üretim, ticaret, istihdam ve ekonomik gelişimine sağladıkları katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketler, Ahmet Tanoğlu ile Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından verildi.

Çalıştayın sonuç raporunda öncelikli beklentilerin takip edilmesi ve önerilen projelerin hayata geçirilmesi için oda ve üyeler arasında sürdürülebilir bir iletişim mekanizması kurulması kararı alındı. Katılımcılar, benzer buluşmaların periyodik olarak tekrarlanmasının sektörel gelişime katkı sağlayacağını vurguladı.

ERZİNCAN TSO’DA 5. MESLEK GRUBU ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

ERZİNCAN TSO’DA 5. MESLEK GRUBU ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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