toplantı bilgileri:

Erzincan'ın coğrafi işaretli yöresel ürünlerinden tulum peynirinin üretim ve pazarlama zincirini güçlendirmeye yönelik bir paydaş toplantısı düzenlenecek. Etkinlik, 81 İl 81 Ürün Programı kapsamında planlandı ve üreticiler, sektör temsilcileri ile ilgili tarafların bir araya gelmesi amaçlanıyor.

Toplantı, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 13.00-17.00 arasında Aziris Hotel Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Oturumlarda üretimden pazarlamaya uzanan süreçlerin mevcut durumu masaya yatırılacak ve uygulamaya dönük öneriler tartışılacak.

gündem ve hedefler:

Toplantıda dört tematik masa etrafında yürütülecek oturumlarda; tulum peyniri üretim kapasitesinin geliştirilmesi, ürünün katma değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması gibi ana başlıklar öncelikli gündem maddesi olacak. Bu başlıklar kapsamında üretim süreçlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve ambalajlama ile marka değerinin yükseltilmesi gibi konular ele alınacak.

beklenen çıktılar ve iş birliği imkanları:

Toplantıdan, üretim ve pazarlama stratejilerinde somut adımlar üretilmesi, paydaşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulanabilir proje önerilerinin ortaya konması bekleniyor. Ayrıca, coğrafi işaretin sağladığı avantajların ticarileştirilmesi ve pazar erişiminin genişletilmesi için yol haritası oluşturulması hedefleniyor.

Yerel ekonomiye katkısı bulunan bu toplantı, tulum peynirinin hem bölgesel hem de ulusal pazarda konumunu sağlamlaştırmayı amaçlayan adımların planlanması açısından önem taşıyor. Katılımcıların değerlendirmeleri doğrultusunda atılacak adımların, üretim kapasitesi ve ürün değeri üzerinde doğrudan etkisi olması öngörülüyor.

ERZİNCAN'IN COĞRAFİ İŞARETLİ YÖRESEL ÜRÜNLERİNDEN TULUM PEYNİRİNİN ÜRETİM VE PAZARLAMA SÜREÇLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK PAYDAŞ TOPLANTISI DÜZENLENECEK