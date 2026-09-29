Erzincan valisi Aydoğdu, görev değişikliğinde muftülere teşekkür ve temenni sundu

Vali kabulünde veda ve yeni görev dilekleri

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yeri değişen il müftülerini valilikte kabul etti.

görüşmede teşekkür ve temenniler:

Aydoğdu, Diyarbakır İl Müftülüğüne atanan İsmail Fakirullahoğlu'na Erzincan'daki hizmetleri ve yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

Erzincan İl Müftülüğüne atanan Selim Yazıcı'ya da yeni görevinin hayırlı olmasını temenni eden Vali Aydoğdu, çalışmalarında kolaylık ve üstün başarılar istedi.

atanma işlemi:

Fakirullahoğlu'nun Diyarbakır'a, Yazıcı'nın ise Erzincan'a atanması 2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında gerçekleştirildi. Kabul toplantısı valilik makamında gerçekleşti ve her iki isme de görev değişikliği sürecinde iyi dilekler iletildi.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE DİYARBAKIR İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATANAN İSMAİL FAKİRULLAHOĞLU İLE ERZİNCAN İL MÜFTÜLÜĞÜNE ATANAN SELİM YAZICI'YI KABUL ETTİ