Erzincan yaylalarında kuşaktan kuşağa devam eden bal zenginliği

Erzincan'da bal üretimi ve miras:

Erzincan'da yaklaşık 1.200 arıcı ve 110 bin arılı kovanla yürütülen bal üretimi, kentin asırlık arıcılık geleneğini güncel ekonomiyle buluşturuyor. Yaylalarda sürdürülen üretim hem aile işletmelerinin gelir kaynağı hem de bölge kimliğinin koruyucusu niteliğinde.

coğrafi işaretli çeşitler:

Kentte Refahiye Balı, Tercan Balı ve Erzincan Geven Balı olmak üzere üç farklı coğrafi işaretli bal üretiliyor. Bu işaretler, ürünlerin yerel özelliklerini ve kalite standartlarını tescilleyerek pazarda öne çıkmasını sağlıyor.

organik üretim ve saha örneği:

Kemah ilçesine bağlı Hakbilir köyünde süregelen arıcılık geleneği, üretimin organik yönelimle de birleştiği bir örnek sunuyor. Üstündağ ailesinin yürüttüğü üretimde, üretici Fatih Üstündağ'ın 400 kovana yakın kapasitede organik geven balı ürettiği belirtiliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ile Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi'nin köyde düzenlenen bal hasadına katılması, kamu ve üretici iş birliğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. Koçaker, üreticilere teşekkür ederek arıcılığın Erzincan için önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu vurguladı.

hedefler ve destekler:

Koçaker, arıcılara yönelik desteklerin süreceğini belirterek yalnızca bal üretiminin değil, aynı zamanda propolis, polen ve arı sütü gibi katma değerli ürünlerin üretiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Bu yönelim, üretimin çeşitlenmesi ve gelirlerin artması açısından öncelikli görülüyor.

Yerel üretimin korunması ve geliştirilmesi için yürütülen çalışmaların, Erzincan'daki arıcılık mirasını gelecek kuşaklara taşıması bekleniyor. Bölgedeki coğrafi işaretli ürünler ve artan organik üretim birlikte değerlendirildiğinde, Erzincan balcılığının hem kültürel hem de ekonomik açıdan güçlendiği söylenebilir.

ERZİNCAN’IN YAYLALARINDA BAL BEREKETİ