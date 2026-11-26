Denetimin kapsamı:

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren 133 iş yerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimler, belediye sınırları içinde hizmet veren lokantaların ruhsat durumları, hijyen koşulları ve fiyat listelerinin uygunluğu üzerine yoğunlaştı.

İnceleme yapılan alanlar:

Ekipler; gıdaların muhafaza edildiği dolapları, yemek malzemelerinin saklandığı kapları, hazırlık alanlarını ve lavaboların temizlik durumunu ayrıntılı şekilde inceledi. Bu kontroller, işletmelerde gıda güvenliği ile tüketici sağlığının korunmasına yönelik standartların sağlanıp sağlanmadığını tespit etmek amacıyla yapıldı.

Bulgular ve sonuç:

Gerçekleştirilen denetimlerde gıda ürünlerinin sağlık ve hijyen kurallarına uygun şekilde muhafaza edilip edilmediği değerlendirildi; denetimler sırasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Yapılan kontrollerin, ilçedeki lokantaların hizmet kalitesini ve tüketici güvenini korumaya yönelik olduğu belirtildi.

ERZİNCAN’DA 133 LOKANTADA ZABITA DENETİMİ YAPILDI