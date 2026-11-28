Erzincan'da hazırlık semineri:

Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Aralık ayında direkt uçuşla kutsal topraklara hareket edecek 225 umre yolcusuna yönelik kapsamlı bir eğitim gerçekleştirildi. Seminerde umre ibadetinin icra şekilleri ve uygulama esasları ayrıntılı şekilde ele alındı.

seminer programında neler konuşuldu:

Katılımcılara ibadet usul ve esasları, kutsal mekanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar ile ziyaret adabı hakkında bilgi verildi. Eğitimde ayrıca umre ibadetinin manevi boyutu üzerinde durularak davranış biçimleri ve örnek uygulamalar paylaşıldı.

amaç ve kapanış:

Seminerin temel amacı, umrecilerin ibadetlerini bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirmelerini sağlamaktı. Program, yapılan dua ve temennilerin ardından sona erdi; katılımcıların sağlık ve huzur içinde gidip dönmeleri dilendi.

ERZİNCAN’DAN ARALIK AYINDA DİREKT UÇUŞLA KUTSAL TOPRAKLARA GİDEREK UMRE İBADETİNİ YERİNE GETİRECEK 225 KİŞİYE YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ