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Erzincan'da 34 bin 840 koyunu kapsayan küçükbaş ıslahı genişliyor

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı projesi kapsamında Erzincan'da 178 yetiştiriciye ait 34 bin 840 koyun ve 2 bin 687 koçun ıslah çalışmaları ele alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 18:53

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Erzincan'da 34 bin 840 koyunu kapsayan küçükbaş ıslahı genişliyor

Toplantı ve katılımcılar:

Erzincan'da gerçekleştirilen Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi 2026 yılı Proje Yürütme Kurulu Toplantısında kentte yürütülen ıslah çalışmaları değerlendirildi. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı Küçükbaş Hayvancılık Koordinatör Vekili Serdar Yağcı, Aziziye Belediye Başkanı ve Erzurum Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emrullah Akpınar, Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Karakuş ile proje görevlileri katıldı.

projenin kapsamı ve sayısal veriler:

Toplantıda, Erzincan'da proje kapsamında yürütülen çalışmaların kapsamı ve hedefleri paylaşıldı. Sunulan verilere göre, 6 projede toplam 178 yetiştiriciye ait 34 bin 840 koyun ve 2 bin 687 koç projenin odağında bulunuyor. Bu sayısal yapı, bölgedeki küçükbaş varlığının ıslah ve verimlilik odaklı yönetilmesine zemin oluşturuyor.

sürdürülebilirlik ve uygulama öncelikleri:

Toplantıda, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, hayvan ıslahı, üretim verimliliğinin artırılması ve yetiştiriciliğin daha sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik somut uygulama alanları ele alındı. Üreticilerin desteklenmesi, genetik gelişim programlarının yaygınlaştırılması ve veriye dayalı takip mekanizmalarının güçlendirilmesi öncelikler arasında yer aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüğü ve projenin bölgesel düzeyde izlenmesiyle ıslah ve üretim hedeflerine ulaşılmasının planlandığı belirtildi. Toplantı, uygulama adımları ve üretici destek mekanizmalarının koordinasyonu açısından yol haritası oluşturdu.

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ 2026 YILI PROJE YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI...

HALK ELİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ISLAHI ÜLKESEL PROJESİ 2026 YILI PROJE YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI KENTTE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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