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Erzincan'da 6,9 senaryosu: bin 52 personel ve 207 araçla tatbikat

Erzincan AFAD öncülüğünde Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli ekiplerinin katılımıyla 6,9 deprem senaryosu uygulandı; arama-kurtarma, sağlık ve KBRN test edildi.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da 6,9 senaryosu: bin 52 personel ve 207 araçla tatbikat

Erzincan’da bölge düzeyinde kapsamlı deprem tatbikatı

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikat, afetlere hazırlık ve kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesini hedefledi. Çalışmaya Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli ekipleriyle birlikte toplam bin 52 personel ve 207 araç katıldı.

Senaryo ve sahaya intikal:

Tatbikat senaryosuna göre saat 13.00'te Erzincan merkezli 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Senaryonun ardından kent merkezi ve ilçelerdeki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri devreye alındı; kriz merkezleri ilk 30 dakika içinde toplandı ve görevlendirilen ekipler sahaya intikal ederek arama-kurtarma ile müdahale faaliyetlerine başladı.

Test edilen yetkinlikler ve uygulamalar:

Tatbikatta ambulanslar, afet müdahale ve itfaiye araçlarının yanı sıra güvenlik güçleri ve arama-kurtarma ekipleri görev aldı. Çalışmada haberleşme, kurumlar arası koordinasyon, karar alma süreçleri, arama-kurtarma operasyonları, sağlık hizmetleri, barınma ve tahliye uygulamaları ile KBRN müdahalesi gibi afet yönetiminin farklı aşamaları uygulamalı olarak sınandı.

Uygulamalar sırasında saha ekiplerinin müdahale süresi, lojistik desteğin koordinasyonu ve kriz merkezleri arasındaki bilgi akışı öncelikli olarak izlendi. Tatbikat, gerçek bir afet durumunda hızlı, doğru ve koordineli müdahalenin sağlanabilmesi için eksikliklerin tespit edilmesine ve iyileştirme alanlarının belirlenmesine odaklandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, tatbikatın amacının olası afet öncesinde eksiklikleri tespit etmek ve kurumların birlikte çalışma kapasitesini geliştirmek olduğunu vurguladı. Aydoğdu, bu tür çalışmaların müdahale kalitesini artırdığını belirterek katkı sunan kurum, personel ve saha ekiplerine teşekkür etti.

Tatbikat, bölge düzeyinde kurumlar arası iş birliğinin pekiştirilmesi ve saha uygulamalarının gerçekçi koşullarda denenmesi bakımından önemli bir eğitim fırsatı olarak değerlendirildi.

ERZİNCAN’DA 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSU SAHADA UYGULANDI

ERZİNCAN’DA 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SENARYOSU SAHADA UYGULANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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