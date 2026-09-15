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Erzincan'da acil sağlık yönetimine yeni isim: Dr. Nida Nur Yılmaz'a tebrik ziyareti

Dr. Cihan Tekin ve beraberindeki heyet, Erzincan 112 Başhekimliğine atanan Dr. Nida Nur Yılmaz’ı ziyaret ederek yeni görevinde başarı diledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan'da acil sağlık yönetimine yeni isim: Dr. Nida Nur Yılmaz'a tebrik ziyareti

ziyaretin ayrıntıları:

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Erzincan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliğine atanan Dr. Nida Nur Yılmaz'ı kurumunda ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

katılımcılar ve ifadeler:

Tekin'e Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kösetürk, başkan yardımcıları ve birim sorumluları eşlik etti. Heyet, Yılmaz'a görevinde başarı dileklerini iletti.

Ziyarette, ekip yeni görev sürecinin Erzincan ve sağlık camiası açısından hayırlı olması temennisini paylaştı ve Yılmaz'a destek mesajlarını iletti.

ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. CİHAN TEKİN, ERZİNCAN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞHEKİMLİĞİNE...

ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. CİHAN TEKİN, ERZİNCAN 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BAŞHEKİMLİĞİNE ATANAN DR. NİDA NUR YILMAZ’I ZİYARET ETTİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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