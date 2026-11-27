Erzincan’da arıcılıkta verim ve sağlık ön plandaydı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen teknik eğitime, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, Enstitü Müdür Yardımcısı Ahmet Kuvancı, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi ve arı yetiştiricileri katıldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde, arıcıların karşılaştığı teknik sorunlar, arı hastalıkları ve zararlıları, koloni sağlığının korunması ile arıcılıkta doğru ve bilinçli uygulamaların önemi ele alındı. Uzmanlar üreticilere arı sağlığının korunması, bal verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir arıcılık uygulamaları konusunda bilgi verdi.

Hedefler ve beklentiler:

Programla arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üreticilerin bilinçli üretim yapmalarına katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Eğitimle amaçlanan, üreticilerin uygulamada daha tutarlı kararlar alması ve arıcılıkta sürdürülebilirliğin güçlendirilmesidir.

ERZİNCAN’DA ARICILARA YÖNELİK TEKNİK EĞİTİM DÜZENLENDİ