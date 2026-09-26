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Erzincan'da asayiş sorumluluğu devrildi: Esat Feryadi Doköz göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Esat Feryadi Doköz, il emniyet yerleşkesinde düzenlenen törenle göreve başladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Erzincan'da asayiş sorumluluğu devrildi: Esat Feryadi Doköz göreve başladı

Yeni il emniyet müdürü görevi devraldı:

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Esat Feryadi Doköz, düzenlenen törenle resmen göreve başladı.

Tören ve devir teslim yeri:

Tören, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi. Doköz, burada yapılan resmi işlemlerin ardından görevi devraldı.

Göreve başlama ve çalışma:

Atama kararının ardından göreve başlayan Esat Feryadi Doköz, resmen görevi teslim alarak çalışmalara başladı.

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ DOKÖZ GÖREVİNE BAŞLADI

ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ DOKÖZ GÖREVİNE BAŞLADI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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