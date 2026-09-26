Erzincan'da asayiş sorumluluğu devrildi: Esat Feryadi Doköz göreve başladı

Yeni il emniyet müdürü görevi devraldı:
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Esat Feryadi Doköz, düzenlenen törenle resmen göreve başladı.
Tören ve devir teslim yeri:
Tören, İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirildi. Doköz, burada yapılan resmi işlemlerin ardından görevi devraldı.
Göreve başlama ve çalışma:
Atama kararının ardından göreve başlayan Esat Feryadi Doköz, resmen görevi teslim alarak çalışmalara başladı.
ERZİNCAN İL EMNİYET MÜDÜRÜ DOKÖZ GÖREVİNE BAŞLADI
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