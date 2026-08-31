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Erzincan'da birlik ve minnet gecesi: 30 Ağustos resepsiyonu

Vali Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler 30 Ağustos'u andı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Erzincan'da birlik ve minnet gecesi: 30 Ağustos resepsiyonu

resepsiyon ve katılımcılar:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen resepsiyona Vali Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu ev sahipliği yaptı. Törene 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve eşi ile şehit yakınları, gaziler, il protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

vali aydoğdu'nun konuşması:

Resepsiyonda kürsüye çıkan Vali Hamza Aydoğdu, davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Aydoğdu, Büyük Taarruz'un yalnızca askeri bir başarı olmadığını, zaferin Anadolu'nun mayasındaki kardeşliği, vatan sevgisini ve bağımsızlık iradesini dünyaya ilan ettiğini vurguladı.

Konuşmasında tarihten örnekler veren Aydoğdu, "Malazgirt’te temelleri atılan, Çanakkale’de çelikleşen o yüce ve anlamlı ruh, Dumlupınar’da tek bir vücut halinde ayağa kalkarak bu toprakların ebediyen hür ve bağımsız kalacağını mühürlemiştir." ifadelerine yer verdi.

birlik, sorumluluk ve gelecek vurgusu:

Vali Aydoğdu, ecdadın kanlarıyla sulanan vatanı korumanın ve Türkiye'yi her alanda ilerletmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti. Aydoğdu, "Türkiye’miz bugün, geçmişinden aldığı bu güçle yoluna devam etmektedir. Bilimde, sanayide, diplomaside ve hayatın her alanında yükselen ülkemiz; bölgesinde adaletin, barışın ve kalkınmanın simgesi olmuştur." sözleriyle ülkenin kazanımlarına dikkat çekti.

Şehirde kurulan kardeşlik köprülerinin birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Bize düşen; omuz omuza vererek memleketimizi her gün hilalin gölgesinde daha da ileriye taşımaktır." çağrısında bulundu. Konuşmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle anarak, gazilere sağlık ve esenlik dileğinde bulunarak tamamladı.

resepsiyonun kapanışı:

Resepsiyon, davetlilerin sohbet ederek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu paylaştığı samimi anlarla sona erdi.

ERZİNCAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU DÜZENLENDİ

ERZİNCAN’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESEPSİYONU DÜZENLENDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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