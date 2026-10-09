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Erzincan’da birlik vurgusu: dönem sonu meclis toplantısı ve teşekkür töreni

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası eylül meclis toplantısında gündemi oy birliğiyle karara bağladı; son oturumda katkı sağlayan üyelere plaketi takdim edildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erzincan’da birlik vurgusu: dönem sonu meclis toplantısı ve teşekkür töreni

toplantı özeti:

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu başkanlığında gerçekleştirildi. Yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen oturumda gündem maddeleri kapsamlı şekilde görüşülerek değerlendirmeye alındı.

Yapılan istişarelerin ardından toplantıda yer alan tüm gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

plaket töreni ve teşekkürler:

Mevcut dönemin son meclis toplantısının kapanışında, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ile Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu tarafından, dönem boyunca odanın çalışmalarına katkı sağlayan meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi. Takdim töreni, üyelerin emeğinin ve işbirliğinin takdir edildiği bir bölüm olarak öne çıktı.

Tanoğlu, toplantıda yaptığı değerlendirmede birlik, dayanışma ve istişarenin önemine dikkat çekti. Görev süreleri boyunca Erzincan iş dünyasının ihtiyaçlarını ortak bir zeminde ele almaya, sorunları istişareyle değerlendirmeye ve çözüm için birlikte hareket etmeye gayret ettiklerini belirterek, meclis üyelerinin odanın çalışmalarına sunduğu emek ve tecrübelere teşekkür etti.

geleceğe dönük mesaj:

Tanoğlu, Erzincan’ın geleceğine katkı sağlamak için ortak hedefler doğrultusunda birlikte çalışmanın önemini vurguladı ve odanın faaliyetlerine destek veren herkese tekrar şükranlarını sundu. Toplantı, yerel iş çevrelerinde koordinasyonun ve ortak karar alma kültürünün güçlendirilmesine yönelik kararlılığı pekiştirdi.

ERZİNCAN TSO’DA DÖNEMİN SON MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

ERZİNCAN TSO’DA DÖNEMİN SON MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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