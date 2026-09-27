Erzincan'da dart rüzgarı: Şehit Eren Bülbül turnuvası 1. ayak tamamlandı

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2026-2027 sezonu faaliyet programında yer alan Şehit Eren Bülbül Dart Türkiye Şampiyonası Sıralama Turları 1. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da gerçekleştirildi.

müsabaka detayları:

Organizasyon 24-27 Eylül tarihlerinde yapıldı. Turnuvaya Türkiye'nin 24 ilinden yaklaşık 500 sporcu ve antrenör katıldı. Farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, sıralamalarda üst sıralara yerleşmek amacıyla kıyasıya yarıştı ve puan mücadelesi verdi.

federasyonun hedefleri:

Federasyon yetkilileri, organizasyonun dartı daha geniş kitlelere tanıtma ve altyapıyı güçlendirme hedeflerine hizmet ettiğini belirtti. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı ise dart sporunun ülke genelinde daha fazla yaygınlaşması için çalışmalara devam edildğini ifade etti.

Organizasyon, karşılaşmaların tamamlanmasının ardından sona erdi.

ERZİNCAN'DA ŞEHİT EREN BÜLBÜL DART TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NIN 1. AYAK MÜSABAKALARI YAPILDI