Erzincan'da deprem araştırmaları odağında 29. ATAG çalıştayı başladı

29. ATAG çalıştayı Erzincan'da başladı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 29. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı, Deprem Teknolojileri Enstitüsü Konferans Salonu'nda başladı. Etkinlik, aktif tektonik, paleosismoloji, sismoloji, jeodezi ve deprem mühendisliği alanlarından akademisyenleri, araştırmacıları ve öğrencileri bir araya getiriyor.

Katılımcılar ve açılış konuşmaları:

Çalıştaya Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız (EBYÜ Rektörü), önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun ile Enstitü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden katıldı. Açılışta ayrıca TMMOB temsilcileri ve çalıştaya katkı sağlayan isimler yer aldı; program sonunda destekleri için Kuyrukluyıldız, Levent, Esina ve Şafak'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Bildiri programı ve çalışma alanları:

Çalıştay kapsamında toplam 9 oturum düzenleniyor ve 40 sözlü ile 12 poster sunum olmak üzere toplam 52 bildiri paylaşılıyor. Sunumlar, saha çalışmalarıyla doğrudan ilişkili konulara odaklanırken, disiplinler arası yaklaşımlar ve uygulamaya yönelik öneriler ön plana çıkıyor.

Açılış konuşmasında Rektör Kuyrukluyıldız, tarihinde büyük depremler yaşamış olan Erzincan'da böylesi bir bilimsel buluşmanın ayrı bir önem taşıdığını vurguladı ve bilimsel bilginin şehirlerin güvenliği için uygulamaya dönüştürülmesinin gerekliliğini dile getirdi. Üniversitenin Deprem Teknolojileri Enstitüsü ve akademik iş birliklerine desteğinin süreceği belirtildi.

Çalıştay, üç gün sürecek programın ardından katılımcıların Erzincan Havzası'nın aktif tektoniğini yerinde inceleyeceği bir arazi gezisiyle sona erecek. Etkinlik, hem akademik tartışmalar hem de saha gözlemleri açısından bölgesel deprem riski ve risk azaltma stratejilerinin tartışılması için bir platform sunuyor.

ERZİNCAN'DA 29. ATAG ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ