Erzincan'da kuru fasulye üretimine destek

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, kuru fasulye üreticilerinin karşılaştığı sorunların belirlenmesi ve üretimde verimliliğin artırılması amacıyla hayata geçiriliyor. Projenin bütçesi 1 milyon 474 bin lira olup, destek yüzde 100 hibe şeklinde planlandı.

Proje kapsamı:

Proje çerçevesinde merkez ilçeye bağlı 15 köyde saha çalışması yürütülecek. Bu saha çalışmasında 100 çiftçi ile anket yapılacak; üreticilerin tarımsal, çevresel, teknik ve ekonomik sorunları sistematik olarak tespit edilecek. Ayrıca üretim alanlarından alınacak 60 toprak ve 15 sulama suyu numunesi laboratuvarlarda analiz edilecek.

Toplanan veriler ışığında üretim maliyetleri, verim ve gelir düzeyleri ayrıntılı olarak incelenecek. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda kuru fasulye yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik bilimsel ve teknik çözüm önerileri hazırlanacak.

Hedefler ve beklenen sonuçlar:

Projenin ana hedefleri arasında Erzincan’da kuru fasulye üretiminde verim ve kalite artışı, üretim maliyetlerinin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesi yer alıyor. Çalışma ayrıca yerel değeri olan Dermason kuru fasulyesinin coğrafi işaret tescil sürecine ve markalaşma çalışmalarına katkı sunmayı amaçlıyor.

Hazırlanacak bilimsel rapor ve teknik rehberlerin, çiftçilere uygulanabilir öneriler sağlaması; gübreleme, su yönetimi, toprak iyileştirme ve üretim maliyeti optimizasyonu gibi alanlarda yol gösterici olması bekleniyor. Proje çıktıları aynı zamanda yerel ürünün pazarlanması ve değer zincirinin güçlendirilmesi için politika yapıcılarla paylaşılacak.

Sonuç olarak proje, saha ve laboratuvar verilerini bir araya getirerek Erzincan’da kuru fasulye üretiminin hem verim hem de gelir açısından iyileştirilmesine yönelik somut adımlar atmayı hedefliyor ve Dermason fasulyesinin tescil ile markalaşma sürecine bilimsel dayanak sağlamayı amaçlıyor.

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