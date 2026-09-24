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Erzincan'da eylül tarım gündemi: şap aşısı, baraj ve üretim planları

Erzincan'da düzenlenen eylül koordinasyon toplantısında şap aşı kampanyası, Turnaçayırı Barajı'ndaki gelişmeler ve 2026 üretim planları ele alındı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Erzincan'da eylül tarım gündemi: şap aşısı, baraj ve üretim planları

toplantıya genel bakış:

Erzincan'da Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı birimlerin katılımıyla gerçekleştirilen eylül ayı koordinasyon toplantısına DSİ 82. Şube Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Toplantıyı, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker başkanlığında yürütülen değerlendirmelerde, ildeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin mevcut durumu masaya yatırıldı.

şap aşı kampanyasının öncelikleri:

Toplantıda özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda uygulanacak şap hastalığına yönelik sonbahar aşılama kampanyası ele alındı. Katılımcılar, aşılamanın sürü sağlığı ve üretim sürekliliği açısından kritik olduğunu vurguladı; kampanyanın hedef kitlesi, lojistik ihtiyaçları ve saha uygulamalarının etkinliği tartışıldı.

turnaçayırı barajı ve 2026 üretim sezonu:

Gündemde ayrıca Turnaçayırı Barajı inşaatında gelinen aşama ile 2026 yılı üretim sezonuna hazırlıklar yer aldı. Baraj inşaatındaki gelişmelerin sulama olanaklarına etkisi ve bunun tarımsal üretime yansımaları değerlendirildi; üretim planlarının su yönetimi ve altyapı yatırımlarıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

kurumlar arası koordinasyon ve sürdürülebilirlik:

Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik somut adımların görüşülmesiyle tamamlandı. Katılımcılar, bilgi paylaşımı, saha denetimleri ve aşı kampanyalarının takvime uygun yürütülmesi konusunda ortak çalışma kararı aldı.

ERZİNCAN’DA TARIMIN EYLÜL GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

ERZİNCAN’DA TARIMIN EYLÜL GÜNDEMİ DEĞERLENDİRİLDİ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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