Erzincan'da gençlere ilham veren polimer bilimcisi

Ergün Kırlıkovalı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu

Polimer bilimi ve havacılık teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Ergün Kırlıkovalı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Ziyaret ve açılış programı:

Konferans öncesinde Kırlıkovalı ve eşi Juliana Kırlıkovalı, üniversite rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ı makamında ziyaret etti. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; açılışa rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasında Rektör Kuyrukluyıldız, uluslararası başarıları bulunan Kırlıkovalı'yı ağırlamaktan duydukları memnuniyeti vurgulayarak üniversitenin "Anadolu'da bir dünya üniversitesi" vizyonuna değindi. Öğrencilere bilime olan merak, araştırma azmi ve cesaretin önemini anlatan Kuyrukluyıldız, Kırlıkovalı'nın gençler için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Artık sizin Erzincan’da bir eviniz, üniversitemizde büyük bir aileniz var." dedi.

Havacılıkta malzeme biliminin rolü:

Konferansta Kırlıkovalı, havacılık ve savunma sanayisinde kullanılan ileri polimer teknolojileri üzerine bilgi verdi. F-35 ve B-2 uçaklarının radar görünürlüğünü azaltmaya yönelik teknolojiler bağlamında malzeme biliminin modern havacılıktaki önemini anlattı ve bilimsel araştırmaların yenilikçi teknolojilere dönüşme süreçlerine dair mesleki deneyimlerini paylaştı.

Kırlıkovalı, araştırma sürecinde yenilikçi düşünce ve girişimciliğin rolüne değinerek öğrencilerin sorularını yanıtladı; soru-cevap bölümü hem öğrencilerin hem akademisyenlerin yoğun ilgisini çekti.

Program, üniversitenin Yapay Zekâ Kulübü ve Türk Halk Bilimi Kulübü'nün katkılarıyla gerçekleştirildi. Rektör Kuyrukluyıldız tarafından Ergün Kırlıkovalı ve eşi Juliana Kırlıkovalı'ya plaket takdim edildi ve etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

POLİMER BİLİMİ VE HAVACILIK TEKNOLOJİLERİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIYLA ULUSLARARASI ALANDA TANINAN TÜRK BİLİM İNSANI ERGÜN KIRLIKOVALI, ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN KONFERANSTA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ