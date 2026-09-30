Erzincan'da görev teslimi: il müftülüğüne Selim Yazıcı atandı

atama ve göreve başlama:

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan İl Müftülüğüne atanan Selim Yazıcı, 5 Eylül 2026 tarihli ve 2026/279 sayılı kararnamenin ardından göreve başladı. Yazıcı, resmî olarak 28 Eylül 2026 itibarıyla yeni görevini devraldı.

kurumun açıklaması:

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre atama süreci Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sonuçlanmış olup, Yazıcı'nın göreve başlamasıyla kurum hizmetlerinin planlı şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Yeni müftünün önümüzdeki dönemde il genelindeki din hizmetleri ve kurumsal çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

ERZİNCAN İL MÜFTÜSÜ SELİM YAZICI GÖREVİNE BAŞLADI