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Erzincan'da iki hayat dualarla uğurlandı

Erzincan'da Terzibaba Camisi'nde Fahrettin Kılıç ve İlhami Çetin için düzenlenen tören sonrası merhumlar Terzibaba Mezarlığı'na defnedildi; Vali Aydoğdu taziyelerini iletti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzincan'da iki hayat dualarla uğurlandı

Törene katılım ve mekan:

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile il protokolü, Terzibaba Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene merhumların yakınları ve ilçe sakinleri de iştirak etti.

Cenaze namazı ve defnedilme:

Kılınan cenaze namazlarının ardından Fahrettin Kılıç ve İlhami Çetin, dualar eşliğinde Terzibaba Mezarlığı'na defnedildi. Merhum Fahrettin Kılıç'ın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Oğuzhan Kılıç'ın babası olduğu belirtildi.

Vali'nin taziye mesajı:

Vali Aydoğdu, merhumlara Allah'tan rahmet dileyerek başta Oğuzhan Kılıç olmak üzere Kılıç ve Çetin ailelerine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

FAHRETTİN KILIÇ VE İLHAMİ ÇETİN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

FAHRETTİN KILIÇ VE İLHAMİ ÇETİN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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