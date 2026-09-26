Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1392 +0,10%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Erzincan'da ikinci kattaki dairede çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı

Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi 578 Sokak'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı; can kaybı yok, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 08:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan'da ikinci kattaki dairede çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı

Erzincan'da ikinci kattaki dairede çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı

olay yeri ve müdahale:

Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi 578 Sokak adresindeki apartmanın ikinci kat dairesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı çalışması sayesinde yangının apartmanın diğer bölümlerine sıçraması önlendi.

hasar ve soruşturma:

Yangında dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi; can kaybı veya yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı.

ERZİNCAN’DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

ERZİNCAN’DA APARTMAN DAİRESİNDE YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Priz şüphesiyle çıkan yangın Antakya’da en üst kattaki ailenin evinde hasar bıra...
images

Hamile kadın çarşafla geldi, otobüste yakalandı: 152 suç kaydıyla tutuklandı
images

Denizli emniyetine yeni müdür: Ali Süllü görevine başladı
images

Gece yarısı izinsiz araç kullanan genç Nevşehir'de refüje çarptı, 2 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Priz şüphesiyle çıkan yangın Antakya’da en üst kattaki ailenin evinde hasar bıraktı

Bir ustanın 152 yıllık makinesiyle Hilal-i Ahmer amblemi Buldan bezinde canlandı

Erzincan il müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'na veda töreni

Hamile kadın çarşafla geldi, otobüste yakalandı: 152 suç kaydıyla tutuklandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor