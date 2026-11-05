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Erzincan'da kanser ve organ bağışı farkındalığı güçlendirildi

Erzincan 2 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi ve KETEM ekibi, akciğer kanseri, lösemili çocuklar ve organ bağışı için eğitim verip tarama yaptı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan'da kanser ve organ bağışı farkındalığı güçlendirildi

Erzincan'da sağlık merkezinde farkındalık çalışması

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi, akciğer kanseri, Lösemili Çocuklar Haftası ve Organ Bağışı Haftası kapsamında toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik eğitim programı düzenledi. Etkinlikte bilgi paylaşımı ve uygulamalı eğitimler bir arada yürütüldü.

Eğitimin içeriği:

Programda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bünyesinde görevli ebeler ile Dr. Damla Aksu katılımcılara yönelik bilgilendirme yaptı. Hemşireler tarafından ise meme kanserinde erken tanının önemi ve kendi kendine meme muayenesi konusunda uygulamalı eğitim verildi. Eğitimler, katılımcılara hastalık belirtileri, tarama süreleri ve koruyucu sağlık uygulamaları hakkında pratik bilgiler sunmayı hedefledi.

Tarama sonuçları ve katılım:

Etkinlik kapsamındaki taramalarda 35 kişiye mamografi çekimi, 20 kişiye ise HPV taraması yapıldı. Sağlık ekipleri, tarama ve eğitim faaliyetlerinin hedeflenen kitleye ulaşması için yerinde yönlendirme ve danışmanlık sağladı.

Yetkililer, kanserle mücadelede erken teşhisin belirleyici olduğunu vurgulayarak vatandaşları düzenli tarama programlarına katılmaya ve organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Yapılan eğitimlerin, toplumda erken tanı alışkanlığının yerleşmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

ERZİNCAN&#039;DA KANSER VE ORGAN BAĞIŞI KONULARINDA FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

ERZİNCAN'DA KANSER VE ORGAN BAĞIŞI KONULARINDA FARKINDALIK EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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