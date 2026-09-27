Erzincan'da kent merkezinin futbol üssü: 13 Şubat Şehir Stadyumu

stadyumun genel görünümü:

Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu, 28 Ağustos 2022 tarihinde açıldı ve o tarihten bu yana Erzincanspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Kent merkezinde yer alan tesis, modern altyapısıyla şehirdeki futbol karşılaşmalarının önemli adresleri arasında yer alıyor.

teknik özellikler ve zemin:

Tesisin kapasitesi 12 bin 981 kişi olup, stadyum alttan ısıtmalı doğal çim zemine sahiptir. Bu özellik futbolcuların farklı hava koşullarında müsabaka yapabilmesine imkan tanıyor ve maç organizasyonlarının sürekliliğini destekliyor.

taraftar ve ulaşım olanakları:

Stadyum, geniş tribün alanlarının yanı sıra 600'ün üzerinde araç kapasiteli otopark sunuyor. Kent merkezindeki konumu seyirciler için ulaşımı kolaylaştırıyor ve tesisin şehir içindeki erişilebilirliğini artırıyor.

yerel futbol organizasyonlarına katkı:

13 Şubat Şehir Stadyumu, Erzincanspor'un maçlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra bölgedeki futbol etkinliklerine ve organizasyonlara alan sağlayarak kentteki futbol faaliyetlerinin merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

ERZİNCAN 13 ŞUBAT ŞEHİR STADYUMU, 2022 YILINDA HİZMETE AÇILMASININ ARDINDAN ERZİNCANSPOR'UN İÇ SAHA MAÇLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR