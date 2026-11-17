Erzincan'da konut piyasası ekimde 435 işlemle sakin seyretti

Erzincan'da ekim ayı verileri:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Erzincan'da ekim ayında 435 konut satışı gerçekleştirildi. İl düzeyindeki bu sayı, bölge piyasasının söz konusu ayda ılımlı bir hareketlilik gösterdiğine işaret ediyor.

Yerel detaylar TÜİK raporunda ayrı ayrı verilmemekle birlikte, Erzincan'daki satış adedi ülke genelindeki eğilimlerle beraber değerlendirildiğinde, ekim ayının genel olarak yatay veya gerileyen bir seyir içinde olduğunu gösteriyor.

Türkiye genelinde satış eğilimleri:

Ülke çapında konut satışları ekimde geçen yılın aynı ayına göre düştü. İlk el satışlar yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 olurken, ikinci el satışlar yüzde 28,5 düşüşle 80 bin 967 olarak kaydedildi. Toplam konut satışı ise 131 bin 72 olarak gerçekleşti; bu toplamda ilk elin payı %38,2, ikinci elin payı %61,8 şeklinde kayda geçti.

İpotekli satışlarda hafif gerileme görüldü; ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalışla 23 bin 286 olurken, diğer konut satışları yüzde 26,3 düşüşle 107 bin 786 seviyesinde gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları ise sınırlı artış gösterdi; ekimde 2 bin 259 adet konut yabancılara satıldı ve bu satışların payı toplam içinde %1,7 oldu. En çok satış yapılan ülke Rusya Federasyonu (477) olurken, onu İran (193) ve Irak (159) vatandaşları takip etti.

İş yeri satışları ve alt detaylar:

İş yeri satışlarında ilk el tarafı artış gösterdi; Türkiye genelinde ilk el iş yeri satışları yüzde 4,5 artışla 5 bin 519 oldu. Buna karşın ikinci el iş yeri satışları yüzde 19,2 azalarak 10 bin 970 şeklinde kaydedildi.

İpotekli iş yeri satışlarında güçlü bir artış yaşanırken, diğer iş yeri satışlarında düşüş görüldü: ipotekli iş yeri satışları yüzde 37,4 artışla 724, diğer iş yeri satışları ise yüzde 14 azalışla 15 bin 765 olarak raporlandı. Takvim etkilerinden arındırılmış verilerde ilk el iş yeri satışları yıllık bazda yüzde 11,3 artış gösterirken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 14,3 azalma kaydetti.

TÜİK'in yayımladığı bu veriler, Erzincan özelinde bildirilen 435 konut satışının ülke geneliyle birlikte değerlendirildiğinde ekim ayında konut piyasasında genel bir daralma eğilimi olduğunu ortaya koyuyor. Yerel piyasaların aylar arası dalgalanmaları farklılık gösterse de, ilgi ve talep yönünde ulusal trendlerin belirleyici olmaya devam ettiği görülüyor.

ERZİNCAN’DA EKİM AYINDA 435 KONUT SATILDI