On Üç Şubat Gençlik Merkezi'nde koruyucu ağız ve diş sağlığı eğitimi

Erzincan On Üç Şubat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, çocuklarda ağız ve diş sağlığı bilincinin erken yaşta kazandırılması hedeflendi. Eğitim, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yakup Gülnahar tarafından verildi ve katılımcılara koruyucu bakımın önemi vurgulandı.

eğitimin içeriği:

Programda ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkileri ele alındı. Doğru diş fırçalama teknikleri ayrıntılı şekilde anlatılırken, diş çürükleri ile periodontal hastalıkların önlenmesinde uygulanan koruyucu uygulamaların rolü üzerinde duruldu. Eğitim teorik anlatımın yanı sıra, pratik uygulamalarla desteklendi.

uygulamalı gösterim ve etkileşim:

Eğitim kapsamında diş maketi üzerinde doğru diş fırçalama yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi. Öğrenciler maket üzerinden fırçalama tekniklerini deneyimleme imkânı buldu ve merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltti. Bu etkileşim, bilginin pekiştirilmesine ve yanlış alışkanlıkların erken dönemde düzeltilmesine katkı sağladı.

Gülnahar, toplumda ağız ve diş sağlığı bilincini artırmanın ve çocuklara erken yaşta doğru bakım alışkanlıkları kazandırmanın eğitimlerin temel hedefi olduğunu belirtti. Uzmanlar, koruyucu yaklaşımların ilerleyen dönemlerde oluşabilecek diş hastalıklarının önüne geçebileceğini vurguladı.

Eğitim, hem öğrencilere hem de ailelerine yönelik bilinçlendirme çabalarının parçası olarak planlandığı; düzenli fırçalama, uygun beslenme ve düzenli diş hekimi kontrollerinin uzun vadede sağlıklı gülüşler için anahtar olduğu ifade edildi.

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİ VERİLDİ