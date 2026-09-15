Dolar 48,6335 +0,02%
Euro 56,1015 -0,07%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.770,71 -0,50%
EUR/USD 1,1531 -0,22%
Brent Petrol 107,37 +1,60%
--°

Erzincan'da modern sulama ve yatırımlara 169,6 milyon lira hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırım Programı ile Erzincan'da 38 proje onaylandı; 169633109 lira hibe ile sulama ve üretim güçlendirilecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Erzincan'da modern sulama ve yatırımlara 169,6 milyon lira hibe

Onaylanan projeler ve bütçe:

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında Erzincan'dan sunulan 38 proje onaylandı. Bunların 22'si ekonomik yatırım, 16'sı tasarruflu sulama projesi olarak destek almaya hak kazandı.

Onaylanan projelere sağlanan hibe tutarı 169 milyon 633 bin 109 lira olarak açıklanırken, yatırımların toplam büyüklüğünün 267 milyon 408 bin 990 lira olacağı bildirildi.

Tasarruflu sulama yatırımlarının önemi:

Özellikle 16 tasarruflu sulama projesinin tamamının desteklenmesiyle, tarımsal üretimde su kaynaklarının daha verimli kullanımına yönelik önemli adımlar atılacak. Bu yatırımların, sulama verimliliğini artırarak üretim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Program kapsamındaki desteklerin genel amacı, Erzincan'da tarımsal üretimin modernize edilmesi, işletmelerin güçlendirilmesi ve üretim altyapısının geliştirilmesidir. Sağlanan hibe ve yatırımların bu hedeflere doğrudan katkı sunması bekleniyor.

ERZİNCAN’DA TARIMA 169,6 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ

ERZİNCAN’DA TARIMA 169,6 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kırsal üretimi güçlendirecek 221 proje için Bayburt'ta 99 milyon 958 bin 478 lir...
images

Nazilli'den afete hazırlıklı mobil tanıtım aracı
images

Finansal istikrarı öne çıkaran toplantı: komite makro görünümü ve piyasa gelişme...
images

ahilik mirasını korumak Malatya’nın yeniden inşasında öncelik olmalı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim: polis veliler ve esnafa bilgi verdi

Öğrencilerin sofrasına yakın belediye: Zafertepe kent lokantası faaliyete geçti

Müftülük koordinatörleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminin yol haritasını çizdi

İznik'te Ekinoks 2026 fotoğrafçılar maratonu başlıyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi