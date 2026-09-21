Erzincan'da okul kantinlerinde sıkı denetim: 3 kantinde son kullanma tarihi geçen ürünler imha edildi

Denetimler ve kapsam:

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinleri ile çevredeki büfe ve bakkallarda kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde öncelik öğrencilerin sağlığının korunmasına verildi; şu ana kadar 18 okul kantini incelemeye alındı.

Tespit edilen eksiklikler:

Denetimlerde işletmelerin hijyen koşulları, ürün gramajları, fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve mevzuata uygunluğu incelendi. Ekiplerin yaptığı denetimlerde 3 kantinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi; bu ürünler ekiplerce güvenli şekilde imha edildi ve ilgili işletmeler hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı.

İzleme ve yaptırımlar:

Belediye yetkilileri, kantinler ve çevresindeki satış noktalarına yönelik denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceğini, uygunsuzlukların tekrarı halinde mevzuat çerçevesinde daha ağır yaptırımların uygulanacağını açıkladı. Denetimlerin düzenli yapılacağı ve öğrenci sağlığının korunmasının öncelik olmaya devam edeceği vurgulandı.

ERZİNCAN'DA OKUL KANTİNLERİNDE DENETİM YAPILDI