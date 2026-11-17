Etkinlikte öne çıkanlar:

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yenidoğan ünitesinde farkındalık etkinliği düzenlendi. Programa Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Beyza Sucu, yenidoğan ünitesi hekimleri, sağlık çalışanları ve prematüre bebeklerin aileleri katıldı.

Katılımcılar ve konuşmalar:

Programda konuşan Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, prematüre bebeklerin sağlıklı bir geleceğe ulaşmasında yenidoğan ünitelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin önemine değindi ve bu süreçte özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Destek ve aile buluşması:

Etkinlik kapsamında prematüre bebekler ve aileleriyle bir araya gelinerek, ailelere çiçek takdim edildi. Yenidoğan ünitesi personeli ile ailelerin buluşması, hem duygusal destek sağlamak hem de farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yenidoğan ünitesinde düzenlenen bu tür etkinliklerin, hem sağlık hizmetlerinin görünürlüğünü artırdığı hem de prematüre bebeklerin ve ailelerinin desteklenmesine katkı sağladığı vurgulandı.

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 17 KASIM DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ DOLAYISIYLA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ