Dolar 49,5243 +0,11%
Euro 55,7019 +0,31%
Bist 11.776,04 -2,44%
Altın Gram 6.701,91 +0,94%
EUR/USD 1,1240 +0,17%
Brent Petrol 102,71 -0,45%
--°

Erzincan’da sağanak tarım alanlarını ve ulaşımı etkiledi

Erzincan'da sağanak, Çağlayan beldesinde HES su seviyesini en üste çıkardı; taşan sulama kanalları tarım arazilerini bastı, Sansa mevkisi ulaşımı kısıtladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:04

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan’da sağanak tarım alanlarını ve ulaşımı etkiledi

Erzincan’da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Erzincan genelinde aralıklarla etkili olan sağanak yağışlar, özellikle Çağlayan beldesi ile çevresinde su baskınlarına yol açtı. Meteoroloji tarafından verilen sarı kodlu uyarı kapsamında kentte yaşamı zorlayan sağanak, yer yer ulaşım ve tarımsal faaliyetleri etkiledi.

HES ve sulama kanallarındaki durum:

Çağlayan beldesindeki hidroelektrik santralinde (HES) su seviyesi en üst seviyeye ulaştı. Bu yükselme nedeniyle sulama kanallarından taşan sular, çevredeki tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu. Bölgedeki ilgili ekipler, olası daha büyük zararları önlemek için hızlı müdahaleye başladı.

Ulaşımda alınan önlemler:

Erzurum-Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkiinde sel suları nedeniyle kara yolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Sürücülere, güzergâhın durumunu takip etmeleri ve yetkililerin uyarılarına uymaları konusunda çağrı yapıldı. Bölgedeki yetkililer, yol güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir acil durumda müdahale için hazır bekliyor.

Bölgede devam eden çalışmalarda, taşkınların yol açtığı zararların en aza indirilmesi ve yerel halkın güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer tarafından yapılacak yeni değerlendirmeler ile birlikte olası ek önlemler ilan edilecek.

ERZİNCAN’DA SAĞANAK SONRASI SULAMA KANALLARI TAŞTI

ERZİNCAN’DA SAĞANAK SONRASI SULAMA KANALLARI TAŞTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Camide mahsur kalan imam ve cemaat gençlerin kayığıyla güvenli bölgeye taşındı
images

Yağışa karşı kilometrelerce branda: Keban havzasında 80 bin ton üzüm korunuyor
images

Mezitli'de trafik akışını hızlandıracak bin 720 metrelik entegre kavşakta 7/24 ç...
images

Çalıcuma köyünde yol standardı yükseldi: asfalt yama çalışmaları tamamlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de eş zamanlı operasyonda kubar esrar ve kenevir ele geçirildi

Yüksekte müdahale hazır: AFAD'ın ileri seviye ipli kurtarma eğitimi Antalya'da

Beyaz önlükle mesleğe ilk adım: Düzce'de eczacılıkta sorumluluk vurgusu

Kayyum kararı yayın içeriğiyle değil, adli süreçle ilişkili

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı