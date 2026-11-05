Erzincan'da sağlık binalarının depreme hazırlığı yerinde denetlendi

denetim gezisi ve yerinde inceleme:

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kösetürk, başkan yardımcıları, yöneticiler ve ilgili birim sorumlularıyla kentte devam eden deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

ziyarette incelenen tesisler:

Heyet, Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek hizmet binası olarak planlanan tesisi ziyaret ederek uygulama ve projelerin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

amaç ve beklenti:

Yetkililer, deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sağlık tesislerinin güvenli ve etkin şekilde vatandaşlara hizmet sunmasının hedeflendiğini bildirdi. Yapılan incelemeler, projelerin ilerleyişini yerinde değerlendirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

ERZİNCAN'DA SAĞLIK TESİSLERİNDEKİ DEPREM GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI İNCELENDİ