Erzincan'da şehir içi midibüsle motosiklet çarpıştı: Geçit Mahallesi'nde sürücü hastaneye kaldırıldı

erzincan'da kaza detayları:
Erzincan'ın Geçit Mahallesi'nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir midibüs ile bir motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.
müdahale ve nakil:
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
inceleme başlatıldı:
Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
ERZİNCAN’DA MİDİBÜS İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
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