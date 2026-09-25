Erzincan'da Şehit Eren Bülbül Türkiye dart şampiyonası'nın birinci ayağı başladı

Erzincan'da Şehit Eren Bülbül Türkiye dart şampiyonası'nın açılışı

2026 Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası 1. Ayak müsabakalarının açılış programı, Merkez Yaşar Erkan Spor Salonunda gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden Erzincan'a gelen sporcuların katıldığı tören, organizasyon yetkilileri ve izleyiciler tarafından izlendi.

açılış töreninde konuşulanlar:

Belediye Başkanı Bekir Aksun, programa katılan sporculara başarı dileklerini iletti ve dart sporunun kentte ve ülkede gelişmesine katkı sağlayan etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Aksun, gençlerin spora yönelmesinin toplumsal açıdan değerli olduğunu belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

şampiyonanın hedefleri ve yerel yansımaları:

Organizasyon yetkilileri, şampiyonanın hem rekabet ortamını güçlendirmeyi hem de genç yeteneklerin ulusal platformda öne çıkmasına olanak tanımayı amaçladığını söyledi. Açılış sonrası müsabakalar boyunca sporcuların performansları değerlendirilecek ve ilerleyen günlerde yapılacak karşılaşmalarla birinci ayağın kazananları belirlenecek.

Katılımcılar ve izleyiciler, Merkez Yaşar Erkan Spor Salonunun ev sahipliğinin, organizasyonun düzenlenmesi ve izleyici deneyimi açısından olumlu etkiler sunduğunu kaydetti. Turnuvanın kentte spora ilginin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

ERZİNCAN’DA 2026 ŞEHİT EREN BÜLBÜL TÜRKİYE DART ŞAMPİYONASI BAŞLADI