Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0028 +0,05%
Bist 13.284,42 -1,67%
Altın Gram 6.922,67 +0,37%
EUR/USD 1,1489 +0,08%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Erzincan'da tarım, orman ve su yatırımları masaya yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan ziyaretinde valilikten bilgi aldı, il protokolüyle buluştu ve sektör paydaşlarıyla tarım, orman ve su projelerini değerlendirdi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Caner Şahin

Erzincan'da tarım, orman ve su yatırımları masaya yatırıldı

Erzincan'da tarım, orman ve su yatırımları masaya yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzincan'da bir dizi resmi temas gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında kentteki yatırımlar ve yürütülen projelerin yerinde değerlendirilmesi amaçlandı.

karşılama ve valilik ziyareti:

Yumaklı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve il protokolü tarafından karşılandı.

Daha sonra Erzincan Valiliği'ni ziyaret eden Yumaklı, Vali Hamza Aydoğdu ile bir araya gelerek kent genelindeki yatırımlar ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

sektör paydaşları toplantısında değerlendirmeler:

Bakan Yumaklı, ilde sektör temsilcileriyle düzenlenen Erzincan Sektör Paydaşları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda tarım, orman ve su alanlarında yürütülen çalışmalar ile bölgenin potansiyeli ele alındı.

Görüşmelerde, bölgedeki projelerin ilerleyişi ve yerel paydaşların değerlendirmeleri paylaşıldı. Toplantı, bölgesel ihtiyaçların ve yatırım önceliklerinin yerinde tespit edilmesine zemin hazırladı.

Yumaklı'nın ziyaretleri, Erzincan'daki mevcut çalışmaların takibi ve yeni iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik adımların atılması amacıyla gerçekleştirildi.

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI ERZİNCAN’DA ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI ERZİNCAN’DA ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeni nesille buluşma: Bakan Yumaklı gençlerin taleplerini dinledi
images

Yeni Muratağa, Atlılar ve Sandallar müzesi açıldı, şehitlerin mirası yaşatılacak
images

Müze açılışında Yılmaz: Kıbrıs Türkü’nün yakın tarihi isimleriyle anılmalı
images

Ukrayna öncülüğünde Karpatlar Sekizlisi kuruldu: bölgesel iş birliğinde yeni dön...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa kovalamacada yakalandı

Mudanya'da boş minibüs olası faciayı önledi: 18 yaşındaki aday sürücü ağır yaralandı

Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Trump medyaya kısıtlama sinyali verirken Çin'e karşı casusluğu kabul etti

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi

Keçiören'de pazar kavgası sonrası iki ayrı örgüte operasyon: 8 tutuklama

Konya Beyşehir'de yol dışı devrilme: biçerdöver operatörü hastaneye kaldırıldı

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sinop'ta emniyet müdürlüğü önünde araç motoru tutuştu, polis yangını söndürdü