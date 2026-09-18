Erzincan'da tarım, orman ve su yatırımları masaya yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Erzincan'da bir dizi resmi temas gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında kentteki yatırımlar ve yürütülen projelerin yerinde değerlendirilmesi amaçlandı.

karşılama ve valilik ziyareti:

Yumaklı, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanında Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve il protokolü tarafından karşılandı.

Daha sonra Erzincan Valiliği'ni ziyaret eden Yumaklı, Vali Hamza Aydoğdu ile bir araya gelerek kent genelindeki yatırımlar ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

sektör paydaşları toplantısında değerlendirmeler:

Bakan Yumaklı, ilde sektör temsilcileriyle düzenlenen Erzincan Sektör Paydaşları Toplantısı'na katıldı. Toplantıda tarım, orman ve su alanlarında yürütülen çalışmalar ile bölgenin potansiyeli ele alındı.

Görüşmelerde, bölgedeki projelerin ilerleyişi ve yerel paydaşların değerlendirmeleri paylaşıldı. Toplantı, bölgesel ihtiyaçların ve yatırım önceliklerinin yerinde tespit edilmesine zemin hazırladı.

Yumaklı'nın ziyaretleri, Erzincan'daki mevcut çalışmaların takibi ve yeni iş birliklerinin güçlendirilmesine yönelik adımların atılması amacıyla gerçekleştirildi.

TARIM VE ORMAN BAKANI YUMAKLI ERZİNCAN’DA ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU