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Erzincan'da ticari araçlara kış lastiği mecburiyeti yarın başlıyor

Erzincan'da 15 Kasım 2026 - 15 Nisan 2027 tarihleri arasında ticari yük ve yolcu taşıyan araçlarda kış lastiği zorunlu olacak; özel araç sahiplerine de öneri yapıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da ticari araçlara kış lastiği mecburiyeti yarın başlıyor

Erzincan'da ticari araçlara kış lastiği uygulaması başlıyor

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kentte ticari araçlara yönelik kış lastiği uygulamasının yarın başlayacağı bildirildi. Uygulamanın 15 Kasım 2026 ile 15 Nisan 2027 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.

hangi araçlar kapsamda:

Açıklamaya göre, il sınırları içerisinde yük ve yolcu taşımacılığında kullanılan kamyon, tanker, çekici, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile ticari olarak tescil edilmiş yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu olacak.

sürücülere uyarı ve öneriler:

Valilik, kış şartlarının oluşturabileceği olumsuzluklar ve trafik kazalarına karşı sürücülerin gerekli tedbirleri almaları gerektiğini vurguladı. Özel araç sahiplerine de güvenli sürüş için kış lastiği kullanmaları tavsiye edildi.

Sürücülerin hava ve yol koşullarını takip ederek zamanında önlem almasının can ve mal güvenliği açısından önemli olduğu hatırlatıldı.

SÜRÜCÜLERE KIŞ LASTİĞİ UYARISI: UYGULAMA YARIN BAŞLIYOR

SÜRÜCÜLERE KIŞ LASTİĞİ UYARISI: UYGULAMA YARIN BAŞLIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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