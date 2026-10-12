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Erzincan'da uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü Cihangir'de toprağa verildi

Orhan Özkan Bağcı, Çemişgezek'ten yola çıktı; Erzincan Kemaliye yakınlarında uçuruma yuvarlanmış bulundu. Cenazesi Cihangir köyünde defnedildi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzincan'da uçuruma yuvarlanan motosiklet sürücüsü Cihangir'de toprağa verildi

Olayın ayrıntıları:

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Cihangir köyünde yaşayan Orhan Özkan Bağcı, Buğdaypınar köyü istikametinden Çemişgezek’e gitmek üzere motosikletiyle yola çıktı. İki gündür kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Arama ve buluntu yeri:

Başlatılan arama çalışmaları sonucu ekipler, Bağcı’nın cansız bedenini Erzincan’ın Kemaliye ilçesi, Buğdaypınar köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir uçurumda buldu. Olay yerindeki ilk değerlendirmelere göre Bağcı’nın motosikletiyle uçurumdan yuvarlanarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Cenaze ve defin:

Bağcı’nın cenazesi köye getirilerek tören hazırlıklarına başlandı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Cihangir köyü mezarlığına defnedildi. Aile ve köy sakinleri cenaze törenine katıldı.

Olayın jandarma tarafından tespit edilen bulgulara dayandırılan açıklamalarda, Bağcı’nın motosikletiyle uçuruma yuvarlanmış olmasının ölüm sebebi olarak değerlendirildiği belirtildi.

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN ORHAN ÖZKAN BAĞCI’NIN...

TUNCELİ’NİN ÇEMİŞGEZEK İLÇESİNDE 2 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HABER ALINAMAYAN ORHAN ÖZKAN BAĞCI’NIN CANSIZ BEDENİ, ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNDE BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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