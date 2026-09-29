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Erzincan'da yaş mamayla ikna edilen yavru kedi ağaçtan indirildi

Erzincan'da kaldırım kenarındaki ağaca çıkan ve aşağı inemeyen yavru kedi, vatandaşların getirdiği yaş mamayla ikna edilerek indirildi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:24

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'da yaş mamayla ikna edilen yavru kedi ağaçtan indirildi

olayın yaşandığı yer ve durum:

Erzincan merkezinde, cadde kenarındaki kaldırım üzerindeki bir ağacın tepesinde miyavlayan bir yavru kedi vatandaşların dikkatini çekti. Korktuğu için ağaca çıktığı belirtilen kedi, bir süre aşağı inmeye direnince çevredeki insanlar harekete geçti.

kurtarma çabaları ve çözüm:

Durumu fark eden vatandaşlar, kediyi zorlamadan güvenli şekilde indirmek için çeşitli yöntemler denedi. Bir süre sonra getirilen yaş mama kediye koklatıldı; mama kokusunu alan kedi, yavaşça bulunduğu daldan inmeye başladı ve güvenli biçimde yere indirildi.

sonrası ve halkın tepkisi:

Kedinin sağlıklı görünmesi ve mamasını yemesi, kurtarma çalışmalarına katılanları memnun etti. Olay, sokakta bulunanların küçük bir iş birliğiyle bir canın güvenliğini sağlamasının örneği olarak kayda geçti.

Vatandaşların dikkat ve sabrı sayesinde, herhangi bir ekip veya alet kullanılmadan kısa sürede çözülen olayda kedi, sakin bir şekilde çevredekilerin görüşleriyle kontrol altına alındı ve bölgeden uzaklaştırılmadan önce mamasıyla beslenerek sakinleştirildi.

ERZİNCAN’DA AĞACA ÇIKAN YAVRU KEDİ YAŞ MAMAYLA İKNA EDİLEREK KURTARILDI

ERZİNCAN’DA AĞACA ÇIKAN YAVRU KEDİ YAŞ MAMAYLA İKNA EDİLEREK KURTARILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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