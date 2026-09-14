Erzincan’da yeni eğitim yılı heyecanı 41 bin 413 öğrenciyle başladı

Erzincan'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, 2026-2027 eğitim öğretim yılının açılış programında kent genelinde 41 bin 413 öğrenci'nin 2 bin 424 derslikte ve 3 bin 593 öğretmenle ders başı yaptığını bildirdi. Kartal, öğrencilerin yeni yıl heyecanına ortak olduklarını, hedeflerinin çocuklara daha nitelikli ve kapsamlı bir eğitim sunmak olduğunu söyledi.

hazırlıklar ve eğitim ortamları:

Kartal, yeni eğitim yılı öncesinde okulların ihtiyaçlarının tek tek ele alındığını, fiziki şartlardan eğitim ortamlarına kadar hazırlıkların tamamlandığını aktardı. Okul yöneticilerinden yardımcı personele kadar tüm eğitim çalışanlarının, öğrencilerin ve öğretmenlerin huzurlu bir ortamda eğitim-öğretime başlaması için yoğun emek sarf ettiğini vurguladı.

akademik başarılar ve hedefler:

Geçen eğitim öğretim yılında Erzincan’ın akademik alanda önemli başarılar elde ettiğine dikkat çeken Kartal, LGS'de 3 öğrencinin 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olduğunu hatırlattı. Öğrencilerin bilimsel çalışmalar, projeler ve çeşitli yarışmalarda ulusal ve uluslararası dereceler kazandığını, okul sporlarında da Erzincan’ın Türkiye birinciliği elde ettiğini belirtti. Kartal, bu başarıların öğrencilerin gayreti ile öğretmen, okul yöneticileri ve ailelerin desteğinin ortak sonucu olduğunu ifade ederek yeni yılda aynı heyecan ve motivasyonla çalışmaya devam edileceklerini söyledi.

Kartal ayrıca, her öğrencinin kendi kabiliyetini keşfedebileceği ve kendisini geliştirebileceği imkanları artırmaya devam edeceklerini vurguladı ve eğitim camiasına sağladıkları destek nedeniyle Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'ya teşekkür etti. Konuşmasını, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenleri rahmetle anarak tamamladı.

ERZİNCAN’DA 41 BİN 413 ÖĞRENCİ YENİ EĞİTİM YILINA BAŞLADI