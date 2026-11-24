Kızıldağ geçidi'nde ulaşımda aksamalar:

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar, özellikle 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler zor anlar yaşarken, bölgede kısa süreli trafik yavaşlamaları kaydedildi.

Karayolları ekipleri, araç trafiğinin güvenli şekilde sürdürülmesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin müdahaleleri, trafiğin kontrollü biçimde akmasına yardımcı oluyor.

yüksek kesimlerde beyaz örtü ve yerel etkiler:

Keşiş Dağı ve Munzur Dağları'nın yüksek noktaları beyaza büründü; köy ve mezralarda da kış şartları hissedildi. Kırsal yollarda yer yer ulaşım güçleşmeleri meydana geldiği bildirildi.

meteorolojik uyarı ve beklenen rüzgâr:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre bugün akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden esecek rüzgârın saatte 50 ila 80 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kar; Erzincan'da ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı tahmin ediliyor.

Uyarıda, yağışla birlikte yüksek kesimlerde tipi beklendiği ve hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği vurgulandı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarısı 24 Kasım saat 19.00 ile 25 Kasım saat 18.00 arasında geçerli olup vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, tipi, buzlanma, don ve soba ile doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olmaları istendi.

ERZİNCAN’DA YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI: KIZILDAĞ GEÇİDİ’NDE SÜRÜCÜLER ZORLANDI