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Erzincan’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı yükseldi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velileri, Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde yürüdü.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzincan’da yürüyüşle sağlıklı yaşam farkındalığı yükseldi

Erzincan'da yürüyüş etkinliği:

Erzincan’da Dünya Yürüyüş Günü kapsamında düzenlenen etkinlik, Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlik, fiziksel aktivitenin sağlığa katkılarına dikkat çekmeyi ve toplumda hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladı.

Etkinliğin amacı:

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen günün hedefi doğrultusunda, etkinlikte bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde düzenli fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı. Katılımcılara; yürüyüşün kardiyovasküler sağlık, ruh sağlığı ve genel yaşam kalitesi üzerindeki olumlu etkileri anlatıldı.

Katılımcılar ve yürüyüş detayları:

Etkinliğe Göktürk İlkokulu öğrencileri ve velileri katıldı. Yürüyüş boyunca katılımcılara hareketli yaşam tarzının günlük alışkanlıklarla desteklenebileceği hatırlatıldı ve düzenli yürüyüşün önemine ilişkin farkındalık oluşturuldu. Organizasyon, halk sağlığı bilincini güçlendirmeyi hedefleyen benzer etkinliklerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

ERZİNCAN’DA DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

ERZİNCAN’DA DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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