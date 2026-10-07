Erzincan'dan eğitim vizyonu için ziyaret: Binali Yıldırım ile görüşme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, beraberindeki rektör yardımcısı ve öğrencilerle birlikte eski başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.

görüşmede ele alınan konular:

Toplantıda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin kurumsal ve akademik gelişimi, öğrencilerin geleceğine yönelik projeler ve kentin eğitim alanındaki hedefleri kapsamlı biçimde değerlendirildi. Üniversitenin yürüttüğü programlar ve gençlere yönelik inisiyatifler üzerinde ayrıntılı bir görüş alışverişi yapıldı.

Heyet, eğitim programlarının güçlendirilmesi, öğrenci merkezli projelerin yaygınlaştırılması ve kent ile üniversite arasındaki iş birliğinin artırılması gibi somut alanlarda fikirler sundu. Ayrıca yerel ihtiyaçlar doğrultusunda atılabilecek adımlar ve uygulama önerileri tartışıldı.

teşekkür ve ileriye dönük adımlar:

Rektör Kuyrukluyıldız, üniversitenin gelişimine katkı sunan Binali Yıldırım'a, üniversiteye ve öğrencilere gösterdiği ilgi ve destek nedeniyle teşekkür etti. Ziyaretin, akademik ve kurumsal gelişimin hızlandırılmasına ilişkin çalışmaları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Taraflar, iş birliğinin sürdürülmesi ve toplantıda ortaya konan projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlılık vurguladı. Görüşmenin sonuçlarının, üniversitenin gelecek planlamalarına rehberlik etmesi hedefleniyor.

EBYÜ HEYETİ BİNALİ YILDIRIM İLE EĞİTİM HEDEFLERİNİ GÖRÜŞTÜ